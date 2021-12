Covid Germania: calano i contagi dopo la regola del G2 ma si teme Omicron

(PRIMAPRESS) - BERLINO - In Germania,con regola G2 calano i contagi. A poco più di tre settimane dall'inizio del lockdown dei non vaccinati, in Germania calano i contagi:sono 10.100 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Robert Koch Institute, rispetto ai 74mila del 2 dicembre. 88 i morti. Una settimana fa i nuovi casi erano stati 29.384, mentre il 23 dicembre erano balzati di nuovo a 44.927. Tuttavia l'Istituto Koch teme la diffusione di Omicron. Durante le vacanze -sottolinea-si fanno meno test e probabilmente emergono meno casi. - (PRIMAPRESS)