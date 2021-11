Covid Germania: 335 decessi nelle ultime 24 ore e 66.684 nuovi postitivi. Ospedali in emergenza

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Trecentotrentacinque decessi e 66.884 casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Germania, dove l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti ha raggiunto il nuovo picco di 404,5. Lo riferisce il Robert Koch Institut. Il tasso di ospedalizzazione è di 5,6, lontano dai 15,5 ricoverati in terapia intensiva su 100.000 abitanti del dicembre 2020, ma in alcune regioni le strutture sanitarie sono al limite.E in Francia è picco incidenza per i bambini dai 6 ai 10 anni: 340 casi per 100.000 contro la media per gli adulti a 191. - (PRIMAPRESS)