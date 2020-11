Covid Francia: positivi in calo e curva in lieve discesa ma il paese resta in lockdown sino al 30 novembre

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Continuano i segnali positivi sull'andamento della pandemia di Covid-19 in Francia: 21.003 contagi in 24 ore, appurati con tampone, e 1.879 con test antigenico. 386 morti in un giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è salito a 48.265. Scende al 15% il tasso di positività dei tamponi effettuati. Calano a 31.096 i ricoveri per Covid ( 439 in meno rispetto a ieri). 4.582 quelli in rianimazione (71 in meno rispetto a ieri). Governo: "Picco superato", ma Paese resta in 'lockdown' fino a fine mese. - (PRIMAPRESS)