Covid Francia: il governo del premier Castex annuncia la chiusura di tutti le frontiere extra-Ue

La Francia chiuderà le frontiere in arrivo e in partenza con i Paesi esterni alla Ue, salvo per motivi "imperativi". La misura è adottata per cercare di frenare la propagazione della pandemia di Covid-19. Lo annuncia il primo ministro francese, Castex. "Ogni ingresso in Francia e ogni uscita dal nostro territorio a destinazione o in provenienza da un Paese esterno all' Unione europea sarà vietato, salvo motivi imperativi, a partire dalla mezzanotte fra sabato e domenica", ha detto.