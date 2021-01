Covid Francia: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 sono circa 3.700 ma i media parlano di numeri più alti

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 404 decessi legati al Covid-19, il numero più alto dal 30 novembre. Il totale delle vittime sale a 70.687. Lo rende noto il ministero della Salute francese. I nuovi contagi sono 3.736, ma per i media locali è un dato che risente del numero più basso di test eseguiti nel weekend. Ricoverate 25.584 persone per complicanze dovute al Covid, 2.803 delle quali in terapia intensiva. Bilancio complessivo della pandemia: 2.914.725 persone positive. - (PRIMAPRESS)