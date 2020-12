Covid: Francia e Germania superano la soglia dei 60 mila decessi. Preoccupante ripresa della pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il numero di decessi causati dal Covid19 in Francia supera la soglia dei 60 mila: 60.229, secondo i dati della Sanità pubblica francese che da diversi giorni lancia l'allarme per una "preoccupante" ripresa della pandemia, a ridosso delle vacanze di fine anno. Nuovo record di contagi anche in Germania: 33.777 infezioni in 24 ore,secondo il rapporto quotidiano del Robert Koch Institut. Circa 3.900 casi in più rispetto al precedente record dell'11 dicembre, con 29.875 contagi. - (PRIMAPRESS)