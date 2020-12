Covid, Fondazione Gimbe: "la curva dei nuovi positivi si riduce ma resta alto il numero dei decessi"

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il monitoraggio della settimana dal 25 novembre al 1 dicembre, ha registrato 165.789 nuovi casi di Covid, contro i 216.950 della settimana precedente. Ma la Fondazione Gimbe osserva che a fronte del calo, anche in rapporto tra casi e test (24,7% contro 27,9%), e i casi attualmente positivi (-2,3%) con ricoveri con sintomi e terapie intensive, si riscontra in controtendenza, un numero di decessi elevato: nella settimana in esame 5.055 contro 4.482 della precedente, con un incremento del 9,9%. Un dato che secondo gli esperti andrebbe approfondito perchè questo numero riscia di essere inficiato da decessi per altre patologia ma nonostante le critiche mosse al metodo di raccolta dati da parte del Ministero della Salute, resta ancora questa incognita insiegabile anche sotto il profilo clinico. - (PRIMAPRESS)