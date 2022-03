Covid, FIASO: aumentano i ricoveri a +9,4%. Al Centro la maggiore concentrazione di casi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aumentano per la seconda settimana consecutiva i ricoveri per Covid (+8,6%). L'incremento tuttavia è meno marcato rispetto a una settimana fa (+10,7%) e riguarda solo ricoveri ordinari, +9,4%, mentre le terapie intensive segnano -3,4%. Emerge dalla rilevazione della Federazione Aziende Sanitarie e Ospedalibere (Fiaso) del 29 marzo. A incidere di più sul rialzo dei ricoveri è il Centro con un +16%, mentre al Nord l'aumento si ferma al 2% e al Sud fa registrare un +8%. La curva dei ricoveri è in risalita da 15 giorni. - (PRIMAPRESS)