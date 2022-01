Covid e varianti: punte record in Francia, Svezia e Regno Unito nelle 24 ore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il virus galoppa in Europa con Francia, Gran Bretagna e Svezia che hanno raggiunto punte record di contagi nelle 24 ore. La Francia va verso 300 mila nuovi casi Covid come ha anticipato il ministro della Salute Veran, a margine dei movimentati lavori all'Assemblea Nazionale per l'approvazione del Pass vaccinale, equivalente del Super green pass italiano."E' una situazione di emergenza". Anche in Svezia si segnala un nuovo picco di contagi ma è nel Regno Unito che per la prima volta va oltre 200 mila contagi ormai alimentati in larga parte dalla variante Omicron. A livelli stabili a non oltre 48 i decessi, ma balzo del totale dei ricoveri in ospedale a oltre 14.000, duemila in più sul giorno precedente. Quanto ai vaccini,le terze dosi raggiungono il 60% della popolazione over 12 e il 75% degli aventi diritto (ossia tutti gli ultra diciottenni). - (PRIMAPRESS)