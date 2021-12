Covid e Natale, Locatelli: "Situazione Italia favorevole in Europa ma dobbiamo ridurre i rischi"

(PRIMAPRESS) - Covid, Locatelli: "Riduciamo i rischi" "Per quanto la situazione epidemiologica italiana rimanga la più favorevole in Europa (...) dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, così come quelli dei ricoverati in ospedale o nelle terapie intensive, diventino più rilevanti".Così il coordinatore del Cts Locatelli al Corriere della Sera. Occorrono perciò "mascherine all'aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi". I vaccini hanno fallito? "Assolutamente no e lo affermo con forza", ha detto. - (PRIMAPRESS)