Covid: dopo i parlamentari ora sono gli staff delle prime cariche dello Stato ad andare in quarantena

Giovanni Grasso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la Camera, colpita da diversi casi di positivi al coronavirus, ora è la volta degli staff delle prime cariche dello stato. Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica, ha il Covid ed è sintomatico. Lo ha reso noto lui stesso spiegando che venerdì sera aveva la febbre alta, sabato ha fatto il tampone e oggi il responso: positivo. "Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene", aggiunge. E chiarisce: "Giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il presidente. Ora sono in isolamento a casa". E al Quirinale "già partite le previste procedure di sanificazione”.

Stessa procedura per lo staff del Presidente del consiglio,Giuseppe Conte perché ad essere risultato è il suo portavoce Rocco Casalino: ”Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19. L'ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza -ha assicura il portavoce -In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone”. Casalino è ora in isolamento fiduciario a casa. - (PRIMAPRESS)