Covid: domani chiarimenti del ministro Speranza nell’Aula della Camera sui parametri delle tre zone

(PRIMAPRESS) - ROMA - La querelle sull’individuazione delle zone rosse da parte del Governo non accenna a dissolversi. Domani il ministro della Salute, Roberto Speranza proverà a chiarire i meccanismi delle tre zone nell’audizione di domani nell’Aula della Camera alle 11,30.In una nota del capogruppo della Commissione bicamerale per gli Affari Regionali, Roberto Pella, ha fatto sapere che c’è stata una sollecitazione da parte della Capogruppo Gelmini (Forza Italia) per chiarire i dubbi che erano stati sollevati da diverse regioni. Una richiesta arrivata anche come Associazione dei Comuni italiani (ANCI): “Avevamo chiesto, per voce del Presidente Decaro, fin dalle riaperture di maggio - ha detto Pella - di individuare dei parametri in modo trasparente, in modo da renderci tutti responsabili di successive misure nuovamente restrittive, di fronte ai cittadini, alle imprese, alle attività, alle associazioni. Con spirito di collaborazione e condivisione, continueremo a chiedere dati e indicatori certi per dare la possibilità di comprendere e spiegare, di accettare, di fare anche aggiustamenti mirati. L'unità del Paese é un valore fondamentale per il quale dobbiamo impegnarci tutti, a tutti i livelli istituzionali, con gli strumenti più efficaci”. - (PRIMAPRESS)