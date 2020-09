Covid: da mercoledì anche la Regione Sicilia con obbligo di mascherina all'aperto dopo Liguria, Campania e Calabria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si allunga la lista delle regioni che hanno reso obbligatoria la mascherina anche all’aperto. Dopo Liguria, Calabria e Campania con multe salate di quest’ultima ai trasgressori, è arrivato anche il provvedimento della Sicilia firmato dal governatore Musumeci che da mercoledì prossimo entra in vigore.

Intanto il monitoraggio dei casi di coronavirus in Italia, ieri hanno registrato 1.766 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore e con 754 pazienti attualmente in terapia intensiva. - (PRIMAPRESS)