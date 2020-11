Covid: curva in discesa con 26.323 nuovi positivi. Ma i decessi sono 827 nella fascia “anziani”. Ancora alto il rapporto Rt

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 26.323 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore (-2.029), a fronte di 225.940 tamponi effettuati. 686 le vittime, in calo rispetto alle 827 di venerdì, 54.363 da inizio pandemia. Rapporto positivi-tamponi scende a 11.6%. Calano i ricoveri in terapia intensiva, -20, 3.762 in tutto.I ricoveri scendono di 385 unità. 24.214 guariti in più. Gli attualmente positivi sono 789.308, +1.415. - (PRIMAPRESS)