Covid: crescono i contagi con i giovani più colpiti. Rt salito a 1,18%. La Lombardia torna in giallo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La curva del Covid è ancora in salita "La crescita dei casi è netta e rapidissima.Siamo a oltre 600 positivi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. E un segnale chiaro. Più colpiti i giovani. Sono dati in linea col resto d'Europa. La curva dell'epidemia è ancora in salita". Così il presidente Iss, portavoce del Comitato tecnico scientifico, Brusaferro,al Corriere della Sera. "Prudenza, consapevolezza, fiducia", le parole chiave delle nuove misure per superare le criticità."Spero che duran- te queste festività i genitori portinoi bambini ai centri vaccinali".

Intanto anche il monitoraggio ISS calcola un aumento dell'incidenza casi.Rt a 1,18. I nuovi casi saliti a 783 per 100.000 abitanti contro 351 per 100.000 della settimana scorsa. In leggero aumento l' Rt,a 1,18 da 1.13.Così nel monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Sale il tasso di occupazione nelle te- rapie intensive, a 12,9% da 10,7%,e nei reparti ordinari, a 17,1% da 13,9%. Sono in forte aumento i casi non associati a catene di trasmissione. Due Regiorni sono classificate a rischio alto e delle 18 a rischio moderato,7 progrediscono verso il rischio alto. - (PRIMAPRESS)