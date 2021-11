Covid, Costa (Sott.Sanità): "Allentare il green pass" ma Cartabellotta (Gimbe) rileva un balzo del 42% del virus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il 90% della popolazione vaccinata si può pensare di allentare il Green Pass: così il sottosegretario alla Salute Costa è intervenutro in una trasmissione radiofonica. "Il prolungamento dello stato di emergenza e le restrizioni sono legati al numero di vaccinati". "Credo -ha detto- che vadano date delle prospettive ai cittadini, credo che col 90% di vaccinati si possa considerare l'allentamento delle misure". Poi: "Tra oggi e domani sarà approvato dal governo il nuovo protocollo per la scuola e mantenerla in presenza limitando al minimo la Dad". Una tesi per un possibile alletamento che, tuttavia, non ha riscontro dal monitoraggio dell'istituto Gimbe che ha rilevato un balzo in alto dei casi settimanali di oltre il 42%, confermando che il virus ha ripreso a circolare. E il presidente di Gimbe,Cartabellotta aggiunge: "E' evidente che l'impatto a livello ospedaliero è molto modesto per via della più ampia copertura vaccinale", anche se "Bolzano e Friuli Venezia Giulia stanno facendo registrare tassi maggiori di occupazione degli ospedali. Dobbiamo vaccinare gli over 50 prendendo in considezione anche l'obbligo,accelerare la III dose per over60, fragili, sanitari e over 80, soprattutto nelle Rsa". - (PRIMAPRESS)