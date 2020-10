Covid: Conte in Aula della Camera fa appello all’unità. Bonino (+Europa): “Misure senza logica”

(PRIMAPRESS) - ROMA - In Aula l'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, sul DPCM del 24 ottobre 2020, circa le ulteriori misure per il contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

“Il rinnovato impeto del virus ci pone di fronte a una sfida non meno minacciosa di quella della primavera.Tutti i Paesi europei stanno affrontando l'urto drammatico e adottando misure più severe delle nostre".Così Conte alla Camera "Mattarella ci ha ricordato che tutti devono operare con spirito di unità. E' davvero il momento di restare uniti". E ha ringraziato chi nell'opposizione "offre un contributo costruttivo ai nostri sforzi protesi a salvare vite umane e il tessuto economico".E poi il premier ha aggiunto: “Siamo sensibili alle manifestazioni di dissenso”. Parole ancora di circostanza replicano dall’opposizione che continua a sollecitare un piano su basi scientifiche che sia basato sulla logica delle scelte. “È difficile spiegare ad un ristoratore perchè può restare aperto a pranzo e non a sera osservando le stesse regole che gli sono state richieste” commenta Emma Bonino di +Europa. Sui messaggi poco tranquillizzantida parte del Governo è intervenuta anche la sondagista Alessandra Ghisleri, sottolineando l'abbassamento di fiducia percepita dai cittadini per restrizioni che appaiono contraddittorie e in assenza di logica. - (PRIMAPRESS)