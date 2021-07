Covid: contagio in aumento a 6.619 ma cala il tasso di positività a 2,67%. Diciotto decessi nelle 24ore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuovi contagi Covid ancora in aumento: sono 6.619 nelle ultime 24 ore (6.171 i precedenti), secondo i dati del ministero della Salute. 247.486 i tamponi processati (ieri 224.790). Il tasso di positività cala leggermente, dal 2,7% al 2,67%. Sono 18 le vittime in un giorno, erano state 19 giovedì. Crescono ancora i ricoveri, 1.812, +82. Le terapie intensive tornano sopra quota 200 (201), 7 in più, con 20 ingressi giornalieri. In Veneto 1.046 nuovi casi, nel Lazio 846 e in Lombardia 678. - (PRIMAPRESS)