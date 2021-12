Covid: contagi in salita. Oggi 16.806 positivi registrati e 72 decessi. In Lombardia e Lazio i maggiori ricoveri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora in salita i contagi Covid i Italia. Sono 16.806 nelle ultime 24 ore, 15.085 i precedenti, con 679mila tamponi processati (+106mila). Il tasso di positività al 2,5% (-0,1%). 72 i decessi, in calo sui 103 precedenti, 134.003 da inizio pandemia. Ancora in crescita i ricoveri in Intensiva, +12, con 55 ingressi del giorno; 50 ricoveri ordinari in più. In Veneto +2.873, in Lombardia +2.620 e nel Lazio +1.810. - (PRIMAPRESS)