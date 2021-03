Covid: contagi in calo oggi 29 marzo. Registrati 12.916 nuovi casi ma con tasso di positività all'8,2%. Ancora alti i decessi con 417 vittime

(PRIMAPRESS) - ROMA - Contagi ancora in calo, 12.916 nelle ultime 24 ore (19.611 il girno prima), per un totale da febbraio scorso di 3.544.957. Sono 156.692 i tamponi processati,molti meno come spesso il lunedì,-110mila. Il tasso di positività sale all'8,2%, in aumento di un punto. Sono invece 417 le vittime in un giorno ( 297domenica), per un totale da inizio pandemia di 108.350.Continuano a salire i ricoveri: 42 in più in intensiva con 192 nuovi ingressi, 462in più nei reparti ordinari.La regione più colpita è E.Romagna, 2.011 casi, Lombardia. 1.793. - (PRIMAPRESS)