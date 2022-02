Covid: contagi in calo con 49.040 nelle 24 ore. Alla Camera bagarre sul Dl “obbligo vaccinale” da approvare entro 8 marzo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono in calo i contagi da Covid nel monitoraggio di oggi 23 febbraio. Sono 49.040 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 60.029 precedenti e ai 59.749 di una settimana fa. I tamponi processati sono 479.447 contro i precedenti 603.639 con un tasso di positività che sale al 10,2% (+0,3%). Diminuisce anche il numero dei decessi, sono 252 (322 ieri). 153.764 il totale delle vittime da inizio pandemia. Prosegue il calo delle terapie intensive,-10,con 81 ingressi giornalieri. E scendono i ricoveri ordinari, -549.

Intanto sul Dl Covid, Il governo, col ministro per i Rapporti con il Parlamento D'Inca',ha posto alla Camera la questione di fiducia sul Dl sull'obbligo vaccinale per gli over 50 e i relativi vincoli per il Green pass. Il provvedimento è in prima lettura, dovrà quindi essere esaminato anche dal Senato e va approvato entro l'8 marzo. Contestazioni al ministro da esponenti dell'opposizione che hanno tentato di occupare i banchi del Governo lanciando anche fascicoli. Seduta sospesa, convocata la Conferenza dei capigruppo per proseguire i lavori. - (PRIMAPRESS)