Covid Cina, puniti 26 funzionari per omesso tracciamento del virus a Xi’an: 13 milioni di persone in lockdown

(PRIMAPRESS) - CINA - Ventisei dirigenti in Cina, sono stati puniti per un focolaio di Covid scoppiato di recente nella città di Xi'an dove è stato imposto il lockdown a 13 milioni di abitanti. Lo ha deciso l'organo disciplinare del Partito comunista. Sono stati sanzionati per "scarso rigore nel prevenire e controllare il focolaio", con 250 casi in poche settimane. I funzionari puniti avrebbero tenuto "un approccio noncurante riguardo ai test e una risposta non coordinata, che hanno minato i tracciamenti a Xi'an". - (PRIMAPRESS)