Covid, Cartabellotta (Gimbe): "Ora introdurre una normativa per favorire il tracciamento da parte delle regioni"

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Assistiamo a "un crollo di tutte le curve, soprattutto quella dei ricoveri, grazie anche all'effetto di copertura dei vaccini nelle fasce più fragili.Uno degli elementi critici in questo momento è il tracciamento, bisognerebbe potenziarlo".Così il presidente di Gimbe, Cartabellotta, in una intervista radiofonica. Il tracciamento potrebbe aiutare a selezionare gli asintomatici di solito tenuti fuori dalle indagini delle regioni per non rischiare di perdere il privilegio di zone bianche. Servirebbe un piccolo aggiustamento di questa normativa che incoraggi le Regioni a potenziare il tracciamento anziché scoraggiarlo", ha affermato il presidente della fondazione bolognese. - (PRIMAPRESS)