Covid: cala la curva epidemica con 51.959 nuovi casi. Scendono le intensive a 33 unità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 51.959 contro i 62.231 precedenti e i 77.029 di domenica scorsa.I tamponi processati sono 462.881 (587.645 sabato) con un tasso di positività in crescita all' 11,2% (+0,6%). I decessi sono 191 (sabato 269),151.015 le vittime totali da inizio pandemia. Per il sesto giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 33 unità con 66 ingressi del giorno,250 in meno i ricoveri ordinari. - (PRIMAPRESS)