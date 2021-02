Covid, Brusaferro (Cts): nuovi positivi con "Decremento lentissimo. Nessun via libera per la riapertura dei ristoranti a cena"

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' "stabile" l'andamento dell'epidemia in Italia, con un "decremento lentissimo". Così il presidente Iss Brusaferro. Continuano a diminuire le terapie intensive e c'è "un lieve decremento dei decessi".Tuttavia molte regioni sfiorano l'Rt intorno a 1 e in 13 regioni i casi sono in aumento: "E un segnale di allerta e controtendenza, che richiede grande attenzione nel mantenere le misure di contenimento, anche alla luce delle varianti",aggiunge Brusaferro. I dati sui contagi mostrano "un'età media sotto i 50 anni,il 70% è asintomatico". Oggi 5 febbraio, i nuovi positivi registrati soson stati 14.218 con 377 decessi. Il tasso di positività è al 5,2%. La Lombardia ha fatto segnare 2.504 casi, l'Emilia Romagna 1.364 e la Puglia 1.215. Riesplodono focolai in Umbria. Una situazione ancora delicata che non fa dire si al comitato tecnico scientifico per la riapertura dei ristoranti a cena. "Non c'è alcun via libera del Comitato tecnico scientifico alla riapertura dei ristoranti nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura". Lo precisa il Cts, in merito ad alcune voci circolate. Si ricorda anzi che, nella riunione del 26 gennaio,"sono indicate alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive, adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e al. la tipologia del servizio". - (PRIMAPRESS)