Covid, Brusaferro (Cts): la curva dei contagi in Italia cresce di più tra i 30 e 50 anni

ROMA - Curva del contagio in crescita,anche se più contenuta rispetto ad altri Paesi europei. L'incremento più significativo è tra i 30-50 anni. Così il presidente Iss Brusaferro sui dati settimanali. "Sono in aumento i casi sotto i 12 anni, tra i 6-11 anni, fascia per cui non è disponibile il vaccino.Ricoveri anche per questa età, seppure i numeri sono piccoli", spiega Brusaferro. "Cresce in modo lento ma progressivo l'occupazione in reparti e intensive. Oltre alla vaccinazione mantenere mascherine e distanziamento".