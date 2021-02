Covid, Brusaferro: “Circolazione di varianti e focolai”. Oggi 15.479 nuovi positivi nel monitoraggio del ministero della Salute

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora in crescita i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: 15.479 a fronte dei precedenti 13.762. I morti sono 353 ( 347giovedì). Sono i dati del ministero della Salute. I test eseguiti sono 297.128, con l'indice di positività al 5,2% (4,8% il precedente). In salita anche i ricoveri in terapia intensiva: +14, per un totale di 2.059. I guariti sono 2.303.199 (+17.170) e gli attualmente positivi 382.448. "Lo scenario apparentemente stabile in realtà è in scivolamento verso un peggioramento. Ciò richiede grande attenzione soprattutto per la circolazione di varianti", grande prudenza e "interventi restrittivi".Così Brusaferro,presidente dell'Iss,sul monitoraggio settimanale dell'andamento del Covid. C'è "leggera ricrescita" di casi anche "tra i più giovani"mentre"sta diminuendo l'incidenza tra gli over80. Anche in coincidenza con le vaccinazioni",ha aggiunto.Rezza:agire tempestivamente contro varianti,con zone rosse regionali. - (PRIMAPRESS)