Covid Belgio: metà di detenuti e personale del carcere di Namur positivi al virus

(PRIMAPRESS) - BELGIO - Situazione critica nel carcere belga di Namur, dove la metà dei 132 detenuti sono risultati positivi al coronavirus, così come 60 sui 115 addetti che lavorano alla prigione. Lo riferisce la Bbc. I carcerati non possono lasciare le celle per l'ora d'aria,né fare la doccia: pasti e prodotti per l'igiene vengono consegnati in cella. Almeno un detenuto è stato ricoverato in ospedale. Kathleen De Vijve,portavoce dell'amministrazione penitenziaria, ha detto che la situazione "è molto seria". Sospese anche le visite dei familiari. - (PRIMAPRESS)