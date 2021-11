Covid Austria: proteste estrema destra contro il lockdown in vigore da lunedì. Il leader Kickl positivo al virus

(PRIMAPRESS) - VIENNA - Indette per oggi in Austria manifestazioni contro lockdown e vaccino obbligatorio imposti dal governo.Il lockdown inizierà lunedì, mentre la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 partirà da febbraio prossimo. Protesta guidata dal partito di estrema destra Fpoe,il cui leader Kickl, al momento positivo al virus, dice che il Paese sta diventando dittatoriale. A Vienna schierati 1.300 agenti per garantire ordine e rispetto delle misure anti-Covid. Ai dimostranti è richiesto di indossare le mascherine FFp2. - (PRIMAPRESS)