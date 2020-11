Covid, audizione di Brusaferro (Iss) in Commissione Affari sociali della Camera: "C'è crescita della curva epidemica ma gli interventi consentiranno di piegarla"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’audizione in commissione Affari sociali della Camera, del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro ha confermato la curva epidemica in salita e gli stop and go del virus nella sua circolazione: "Siamo in una fase di crescita della curva epidemica ma auspichiamo che gli interventi consentano di piegarla" E' una fase in cui si alternano "escalation di misure" e "misure che vengono rilassate, che non vuol dire liberi tutti". E andrà così per tutto l'inverno. Con più del 4% di tamponi positivi, c'è forte circolazione di virus;in tutte le regioni c'è questa caratteristica,dice, e alcune non hanno quasi più letti. - (PRIMAPRESS)