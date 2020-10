Covid: anche a Roma è guerriglia urbana, disordini in piazza del Popolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo Napoli anche a Roma scoppiano i disordini in strada tra manifestanti e forze dell'ordine, perchè poco prima della mezzanotte i manifestanti contro la "dittatura sanitaria e il coprifuoco", radunati in piazza del Popolo hanno iniziato un lancio di bombe carte verso le forze dell'ordine che avevano chiuso con i blindati via del Corso. Durante i disordini accesi anche fuochi d'artificio e incendiati alcuni cassonetti. Dopo l'intervento della Polizia, si sono allontanati verso piazzale Flaminio. Fonti della polizia fanno sapere che ci sarebbero alcuni fermati. Due agenti feriti,uno in ospedale. - (PRIMAPRESS)