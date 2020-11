Covid: all'ospedale Spallanzani di Roma e morto il presidente Unicef Italia, Francesco Samengo

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ morto a Roma, all'ospedale Spallanzani, il presidente Unicef Italia, Francesco Samengo, a causa del Covid. Lo comunica la stessa Unicef. "E stato per tutti una guida sicura, un esempio di abnegazione e instancabile costanza, uno sprone a dare sempre il meglio di noi nel perseguire la causa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo,Francesco Samengo si è sempre distinto per l'enorme sensibilità e la convinzione che realizzare un mondo migliore significhi innanzitutto prendersi cura dei più vulnerabili”, scrive in una nota l'Unicef. - (PRIMAPRESS)