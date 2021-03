Covid, 7 marzo: 20.765 i nuovi positivi. Tasso di positività al 7,6% e 207 vittime. Lombardia supera i 4mila casi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 20.765 i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (23.641 i precedenti). Il totale dei contagi è pari a 3.067.486. 271.336 i tamponi, 80mila in meno. Il tasso di positività sale dal 6,6 al 7,6%. 207 le vittime, in calo rispetto alle 307del giorno precedente,per un totale di 99.785.Prosegue la salita delle terapie intensive, +34,con 161 ingressi. +7.050 gli attualmente positivi,13.467 guariti in più. In Lombardia 4.397 casi,E.Romagna 3.056 - (PRIMAPRESS)