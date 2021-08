Covid: 7.188 positivi nel monitoraggio giornaliero del 14 agosto. Aumentano i ricoverati (+68)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle ultime 24 ore sono 7.188 i positivi ai test Covid in Italia, meno dei 7.409 della rilevazione precedente. I decessi sono 34, anche questo dato è in calo rispetto ai 45 di venerdì. I tamponi processati sono stati 254.006, contro i 224.486 delle precedenti 24 ore. Il tasso di positività scende da 3,3 a 2,8% Aumentano i ricoverati nei reparti,+68, 3.101 in totale, e di poco anche quelli in terapia intensiva + 37 ingressi per un totale di 372 ricoverati. Questi i dati del Ministero della Salute. - (PRIMAPRESS)