Covid: 4.452 nuovi positivi ai test con un tasso di positività che scende all'1,7%. I decessi sono 201

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 4.452 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 3.455 i precedenti, con 262.864 tamponi processati (+144mila). Il tasso di positività scende dal 2,9% all'1,7%, è il più basso da mesi. Sono 201 le vittime in un giorno. In tutto 124.497 decessi. In terapia intensiva 65 ricoveri in meno e 86 nuovi ingressi, -485 nei reparti ordinari.Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 7.583 in meno,+11.831 guariti. In Lombardia e Campania 598 casi, in Piemonte 437. - (PRIMAPRESS)