Covid: 32.191 i nuovi positivi ma preoccupano i decessi (731). Brusaferro (Iss) replica alle regioni: "Gli indicatori sono un mix di tempestivi e lenti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 32.191 i nuovi casi registrati oggi a fronte di 208mila tamponi. Ciò che resta ancora un dato pesante è quello dei decessi che oggi nelle 24 ore è arrivato a 731 morti portando a 3.612 il numero complessivo dei decessi. E' il numero più alto della seconda ondata. Sono 120 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, + 538in area medica. "C'è una sorta di stabilizzazione nel numero di test positivi, forse una leggera diminuzione", ha dichiarato Rezza, dg Prevenzione del Ministero. Sulla questione avanzata da alcune regioni, con il Friuli in testa, che chiedevano di rivedere i parametri delle zone, ha replicato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità spiegando che gli indicatori sono un mix tra indicatori tempestivi e altri che richiedono più tempo per la raccolta, come il tempo di incubazione. Il sistema "è molto articolato",afferma E sulle Terapie intensive: "Undicimila sono i letti attivabili". Per Natale l' auspicio è riportare l'indice Rt sotto 1, ma "dipende da come ci comportiamo". - (PRIMAPRESS)