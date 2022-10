Covid: 29 mila i nuovi casi con un tasso di positività al 15,90%. Fiaso: “Valutiamo uso mascherina nei reparti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 29.040 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai precedenti 31.760, a fronte di 182.614 tamponi processati. Il tasso di positività dal 15,43% sale al 15,90%. Diminuiscono anche i decessi, sono 85 (ieri 94). Da inizio pandemia 179.025 le vittime. In discesa i ricoveri nei reparti ordinari, 57 in meno per un totale di 6.824. In lieve crescita le terapie intensive, sono 228, 5 più di ieri.

Intanto la Fiaso sta valutando il ritorno all'uso delle mascherine nei reparti La Fiaso. Serve inoltre un provvedimento per risolvere il contenzioso delle Aziende sanitarie e ospedaliere con operatori no vax sospesi", aggiunge. Interventi richiesti dopo l'annuncio del ministro della salute Schillaci di un provvedimento per il rientro in ser- vizio del personale sanitario no vax prima della scadenza della sospensione. - (PRIMAPRESS)