Covid: 21.267 i nuovi positivi che crescono nonostante le zone rosse. In 48 ore circa mille decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Risalgono i positivi,sono 21.267 nelle ultime 24 ore, 18.765 il giorno prima, a fronte di 363mila tamponi processati, quasi 29mila in più. Il tasso di positività è al 5,8%, +0,2%. Ancora 460 vittime in un giorno, martedì 551, per un totale da inizio pandemia di 106.339. In crescita i ricoveri ordinari,+10, e le terapie intensive, +42, con 300ingressi giornalieri. In Lombardia 4.282 nuovi casi, in Piemonte 2.223 e in Campania 2.045. - (PRIMAPRESS)