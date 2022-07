Covid-19: superati i 100mila nuovi casi e i virologi indagano su una variante indiana di Omicron

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 107.786 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri 132.274). I decessi sono 72, in calo rispetto ai precedenti 94. I tamponi effettuati sono 380.035, con il tasso di positività stabile al 28,4% In aumento i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (+217), e 2 in più in terapia intensiva. Resta aperta la questione dei dati relativi agli asintomatici che non sono monitorati ma tuttavia, secondo i virologi, costituiscono una percentuale rilevante. Ora si fanno sempre più pressanti le sollecitazioni degli esperti a non abbandonare le precauzioni che avevano caratterizzato il periodo della pandemia con uso di mascherina in luoghi affollati ed igiene delle mani. La preoccupazione, infatti, dei virologi è l'ingresso di una possibile nuova variante indiana di Omicron BA2 che sembrerebbe maggiormente contagiosa. - (PRIMAPRESS)