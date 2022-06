Covid-19: sono 48.456 i nuovi contagi. Ospedalizzazioni in crescita e terapie intensive ora a 227 letti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 48.456 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore, contro i 56.386 di ieri, I tamponi processati sono stati 199.340 con un tasso di po- sitività che sale dal 21,8% al 24,3%. I decessi sono stati 44 contro i 40 di ieri. In crescita le ospedalizzazioni. Le persone ricoverate nelle terapie intensive sono complessivamente 227, due in più con 18 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 190 in più con un totale di 5.532. Le vittime totali da inizio pandemia sono 168.102. - (PRIMAPRESS)