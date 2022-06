Covid-19: significativo balzo dei contagi con 34.599 nuovi casi rispetto a lunedì

(PRIMAPRESS) - ROMA - C'è un significativo balzo dei contagi arrivati a 83.555 nuovi casi Covid rispetto ai 24.747 precedenti (ma con la metà dei tamponi effettuati ieri). Il dato odierno 717.400 tamponi processati ha fatto schizzare la conta dei nuovi casi. Le vittime sono invece 69, rispetto alle 63 precedenti. Salgono i ricoveri ordinari, +162, e tre in più i pazienti ricoverati in intensiva con 40 ingressi giornalieri. Ad oggi in Italia i positivi sono 773.450, 34.599 in più di lunedì. - (PRIMAPRESS)