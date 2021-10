Covid-19: rinviata la maratona di Whuan in Cina per il rischio diffusione pandemia. Erano già iscritti 26 mila partecipanti

(PRIMAPRESS) - CINA - A causa della recente crescita di casi di Covid, la maratona di Wuhan è stata rinviata a poche ore dal via. Gli organizzatori hanno spiegato che il rinvio è stato deciso "per prevenire il rischio di diffusione dell'epidemia".I nuovi casi segnalati sono 26, ma anche in vista delle imminenti Olimpiadi invernali a Pechino, l'approccio cinese resta quello della "tolleranza zero". All'evento erano iscritti più di 26 mila persone e il comitato organizzatore si è impegnato a rimborsare le quote di iscrizione ai concorrenti. - (PRIMAPRESS)