Covid-19: record di contagi da Omicron in Francia e Regno Unito. Negli Usa polemica su quarantena a 5 giorni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Record di contagi in Francia e Inghilterra, a causa della variante Omicron. Nelle ultime 24 ore in Francia,con oltre il 74% di vaccinati con due dosi secondo le autorità sanitarie, sono più di 180.000 i contagi di Covid cifra nettamente superiore a quella del giorno di Natale, quando il Paese sfondò il tetto dei 100 mila casi. In Gran Bretagna con oltre 70% di vaccinati con due dosi,i positivi sono stati 129.471, 18 decessi, ma i dati sono incompleti a causa del periodo di vacanza.

Negli Usa si contano oltre 500.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall' inizio della pandemia. Solo a New York il tasso di positività medio degli ultimi 7 giorni è quasi al 20%. Intanto la riduzione della quarantena a 5 giorni per i positivi ha sollevato molte polemiche contro il Centers for Disease Control and Prevention,accusato da più parti di creare confusione in un'emergenza che già non molla la presa e che, con scelte sbagliate, rischia di peggiorare. - (PRIMAPRESS)