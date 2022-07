Covid-19: oltre 110 mila i nuovi casi con un tasso di positività al 26,8%. Le vittime sono 106

(PRIMAPRESS) - ROMA - Salgono a 110.168 i nuovi casi di contagio da Covid registrati nelle ultime 24 ore, in calo sui 142.967 di martedì, a fronte di 410.435 tamponi processati (-140mila). Il tasso di positività si assesta al 26,8%, in lieve aumento rispetto al 26% precedente. Le vittime sono 106 e 157 quelle del giorno prima, 169.496 da inizio pandemia. Cresce ancora il numero delle ospedalizzazioni, 102 in più in area medica e 13 in più in intensiva con 59 nuovi ingressi.Gli attuali positivi toccano 1.391.890 (+41.409). - (PRIMAPRESS)