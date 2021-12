Covid-19: oltre 100mila casi in Francia e in Australia l'allarme dei medici a corto di vaccini

(PRIMAPRESS) - Covid, in Francia oltre 100 mila i casi Oltre 100 mila contagi Covid in Francia per la prima volta dall'inizio della pandemia. Lo riferiscono le autorità francesi. Con 104.611 nuovi casi in 24 ore, la Francia raggiunge una soglia senza precedenti dall'inizio della pandemia nel marzo 2020, secondo i dati pubblicati stasera dall'agenzia di salute pubblica francese. La soglia dei 50.000 contagi è stata superata il 4 dicembre: la cifra è quindi raddoppiata nel giro di tre settimane. Anche l'Australia ha raggiunto un record di casi nel Nuovo Galles del Sud. Lo Stato australiano più popoloso,ha registrato un'impennata di contagio da Covid-19 con un rilevante aumento dei ricoveri ospedalieri. Accertati 6.394 nuovi casi,106 in più rispetto al giorno prima. I contagi sono in aumento nelle ultime 2 settimane, in alcuni Stati oltre il 70% è rappresentato dalla variante Omicron. E sempre nel Nuovo Galles del Sud, il personale medico e i farmacisti lanciano l'allarme e riferiscono di essere a corto di dosi di vaccino anti-Covid. - (PRIMAPRESS)