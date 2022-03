Covid-19: lieve rialzo dei nuovi positivi con un tasso al 12,9%. Il Lazio la regione con più casi (6.268)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 53.825 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 53.127 i precedenti, a fronte di 417.777 tamponi processati (+50mila). Il tasso di positività sale leggermente al 12,9%, +0,4% 133 le vittime, in calo sulle 156 del giorno prima, 156.782 da inizio epidemia. In calo ricoveri (-40) ed intensive (-14) con 40 ingressi del giorno. La regione con più casi il Lazio,6.268, seguito da Lombardia, 5.501. - (PRIMAPRESS)