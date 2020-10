Covid-19, lieve flessione dei positivi: 5.456 casi, 268 in meno rispetto a ieri. La Lombardia supera quota mille

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il monitoraggio dei positivi al coronavirus del Ministero della Salute segna una leve flessione per il numero di nuovi casi in Italia: 5.456 nelle ultime 24 ore, con oltre 104mila tamponi processati, sabato erano stati 5.724. Il totale dall'inizio della pandemia è ora di 354.950. Sono 26 le vittime rispetto alle 29 di sabato. Ci sono 420 pazienti in terapia intensiva, 30 in più del giorno precedente. Gli attuali positivi sono 79.075. La regione più colpita è la Lombardia con 1.032 nuovi casi. Segue la Campania con 633 casi e la Toscana con 517. - (PRIMAPRESS)