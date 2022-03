Covid-19: lieve decrescita dei positivi (46.886) ma il tasso di positività è salito al 14,8%

(PRIMAPRESS) - ROMA - I nuovi contagi da Covid-19 nme 24 ore sono 48.886, in calo rispet- to ai 53.825 di ieri. I tamponi effet- tuati sono stati 330.028 con un tasso di positività in salita al 14,8% (+1,9%). In calo i decessi: 86 contro i 133 di ieri. E' dal 26 dicembre che il numero dei decessi non scendeva sotto quota 100. Le vittime totali della pandemia in Italia sono 156.868. Le terapie intensive occupate sono 516 (3 più di ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.240 (6 più di ieri), - (PRIMAPRESS)