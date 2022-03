Covid-19: leggera crescita di nuovi positivi. Il tasso di positività salito al 9,6% ma calano le intensive

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 41.500 i nuovi contagi Covid in Italia, in crescita sui 36.429 precedenti, con 431mila tamponi processati (+15mila). Il tasso di positività sale dall'8,8% al 9,6%. Ancora 185 decessi (-29), 155.399 da inizio epidemia.Calano ancora le terapie intensive, 27 in meno con 52 ingressi del giorno, così come i ricoveri ordinari, 355 in meno. - (PRIMAPRESS)