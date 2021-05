Covid-19: le previsioni dell'ISS vedono un Italia in "bianco" da metà giugno ma Brusaferro ricorda: "La pandemia e globale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Da metà giugno tutta l'Italia potrebbe essere colorata di bianco. E' uno scenario che indubbiamente volge al bello. Però la pandemia per definizione è globale e la sicurezza viene raggiunta solo se riguarda tutti", quindi "insisto nel ricordare prudenza e attenzione. Non siamo fuori dalla pandemia".Così il presidente Iss, Brusaferro in una intervista. "L'importante è che si vaccinino i giovani",afferma. Più saranno i vaccinati "più i fragili verranno protetti e il virus avrà meno spazio per riuscire allo scoperto con ceppi mutati". - (PRIMAPRESS)